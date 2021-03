Oproep: wat doet u met Pasen?

Wat bent u zoal van plan? Krijgt u ondanks de lockdown mensen over de vloer voor een paasbrunch of gaat alleen (of eventueel met een partner of gezin) aan een eitje en paasbrood? Zijn er trouwens lezers die eieren verstoppen of eieren beschilderen?

Gaat u - afhankelijk van het weer - ook ergens uitwaaien of wandelen in Nederland? Of liggen er andere spannende plannen in het verschiet? Een concert of kerkdienst vanuit uw luie stoel, gestreamed op uw beeldscherm? Bordspelletjes wellicht?

Misschien zijn er ook lezers die helemaal geen Pasen vieren.

Wij horen het graag! Mail uw ervaring naar check-in@telegraaf.nl. Een bloemlezing van de inzendingen wordt zowel online als in de krant gepubliceerd.