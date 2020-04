Recept van de dag: lamsschouder volgens Beddington

Nodig voor 4 tot 6 personen:

•1 lamsschouder van 1 ½ kilo

•2 uien, in dunne ringen

•3 tenen knoflook, fijngehakt

•1 theel gemberpoeder

•1 kaneelstok

•500 ml lamsbouillon

•1 gekonfijte citroen (Turkse supermarkt)

•150 gr dadels (pitten er uit halen)

•100 gr blanke amandelen

Bereiden:

Lamsschouder. Zet de oven op 200° C. Bestrooi het vlees met zout en peper. Bak het vlees rondom bruin in de olie in de braadslee. Leg hem ernaast en bak ui en knoflook glazig. Bestrooi met gember en voeg kaneel toe. Leg de lamsschouder op de uien, schenk de bouillon in de braadslee. Breng aan de kook. Dek de braadslee af met een dubbele laag folie. Schuif in de hete oven, draai naar 150° C en laat het vlees 2 ½ uur garen. Draai na 1 uur om.

Snij de schil van de gekonfijte citroen in dunne reepjes. Halveer de dadels, rooster de amandelen licht en hak in stukjes.

Schep het vet weg op de saus in de braadslee. Citroen, dadels en amandelen erin, nog 45 minuten in de oven. Dan heb je boterzacht vlees met een geweldige saus.