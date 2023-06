Dagrecept: Spaghetti met miso en spinazie

Je kunt miso echter ook gebruiken om pasta op smaak te brengen. Deze spaghetti met miso wordt bovendien afgemaakt met een bijzondere specerijen-mix die furikake heet. Hij bestaat uit onder meer sesamzaadjes, gedroogd zeewier en tonijn, zalm, zeewier, wasabi en shisoblad.

Je kunt dit kopen bij toko’s en speciaalzaken, maar het is optioneel. Ook kun je het vervangen door versnipperde gedroogde zeewier en sesamzaad. Dit recept komt uit de koker van Donna Hay uit haar boek One Pan Perfect (Spectrum). Kook de spaghetti in 8 minuten al dente in een grote pan gezouten, kokend water.

Giet de pasta af, bewaar 375 ml van het kookwater. Roer de miso door dit bewaarde water en klop in de pan door elkaar tot de miso oplost. Doe de pasta terug in de pan en verwarm 3-4 minuten op matig vuur, of tot de pasta met de saus is bedekt. Haal de pan van het vuur en roer de boter erdoor.

Roer de parmezaan en spinazie erdoor. Schep de pasta in kommen en garneer met de geraspte parmezaan en eventueel furikake.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g gedroogde spaghetti

- 55 g witte miso (shiro)

- 50 g roomboter (in blokjes)

- 80 g geraspte parmezaan

(plus extra voor erbij)

- 140 g babyspinazie

- furikake, voor erbij