Zon, zee, strand en... seks! Intieme wellnessreizen zijn de reistrend van 2024

Je vakantie benutten om ook je (ingedutte) seksleven een boost te geven, is een van de grote reistrends voor 2024. Van een vooraf afgesproken weekendje helemaal in elkaar opgaan tot een retreat, inclusief sekscoach, in een wellnessresort: in de hele wereld worden steeds meer retraites aangeboden waar het om seksueel welzijn en intimiteit draait.

© Getty Images Aandacht voor seks en intimiteit lijkt de logische volgende stap op het gebied van wellnessreizen.