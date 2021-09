Een verbod op korte vluchten, is dat wel zo’n goed idee?

Onlangs reisde ik voor een VRIJ-reportage in het kader van duurzaam reizen met de trein naar Morzine in Frankrijk (het verslag leest u op de volgende pagina’s). Qua efficiëntie was de trein niet het meest logische vervoersmiddel. Van deur tot deur was ik 9 uur onderweg.

Aan de andere kant kon ik dankzij de wifi en een eigen stopcontact ondertussen gewoon werken. Verder heb je alle ruimte, kun je af en toe een stukje lopen en zie je het steeds veranderende landschap aan je voorbijgaan. Ook bespaar je je vaak de transfer van vliegveld naar de eindbestemming. Wat mij betreft is de trein dan ook een prima alternatief voor de auto of het vliegtuig, zelfs als je er wat langer over doet.

Bekijk ook: Duurzame avonturen in Frans Alpendorp Morzine

In Frankrijk werd begin dit jaar een wet aangenomen die vluchten verbiedt die op trajecten die binnen 2,5 uur met de trein zijn te bereizen. Ook andere landen overwegen vergelijkbare maatregelen. De meeste lezers blijken het een prima idee te vinden. Volgens Willem Tates zijn bestemmingen tot zo’n 800 kilometer met een snelle en luxe treinverbinding prima te doen. Leo Verkerk redeneert anders: binnen Europa is eigenlijk alles een korte vlucht.

Verbieden

Helemaal eens met een verbod. Van alles te doen om het milieu, maar wel lekker met het vliegtuig van Amsterdam naar Eindhoven. Verbieden die handel.

Pietro D’Emilio

Eigen keuze

Vrijheid blijheid. Een verbod riekt naar communisme en is volledige waanzin. Ik als persoon moet een keuze hebben in een vrij Europa. Anderen gaan niet uitmaken wat goed voor mij is.

Karel Kalis

Alles kort

Geen goed idee. Ik begrijp dat een vlucht Rotterdam naar Brussel minder vaak zou kunnen worden uitgevoerd, want met de auto scheelt dat qua tijd niet zoveel. Maar binnen Europa zijn er eigenlijk alleen maar korte vluchten.

Leo Verkerk

Bewolking

Vliegtuigbewolking is vernietigend voor ons klimaat. Het wordt vaak voor de lagedrukgebieden uitgedreven, waardoor een front zich versterkt en daardoor zware regenbuien met hagel ontstaan. Het gevolg hebben we afgelopen zomer zelf ervaren. Elke vlucht binnen Europa dus per direct verbieden!

Jacques van Tol

Berekening

Vluchten tot ongeveer 800 km zijn met een snelle en luxe treinverbinding prima te doen. De trein naar Berlijn is ongeveer 6,5 uur. Worden 6 stops het maximum, dan is de reistijd ongeveer 5,5 uur. Met het vliegtuig: 2 uur op Schiphol, 1,5 uur vliegen en met de metro naar het centrum. Totaal 4,5 uur. Kosten trein € 125 (1e klas), vliegtuig €125, exclusief extra’s.

Willem Tates