Dagrecept: Verras met andere saté van ossenhaas!

Saté maakten we thuis zelf, altijd van kleine stukjes kip, veel lekkerder dan de grote hompen vlees met een klodder pindasaus die je vaak ziet.

Saté maranggi

Bij sommige saté heb je geen pindasaus nodig, zoals saté maranggi, gemaakt van rundvlees (of geit) en afkomstig uit de omgeving van West-Java. Zoet, pittig en kruidig tegelijk. Flip Stoltenborgh was zo vriendelijk een van de familierecepten uit zijn boek Trek in Indoenesië te delen

(trekinindonesie.nl).

Versnipper de uien, snijd de knoflook, Spaanse peper en gember en maak fijn in de keukenmachine of vijzel. Verhit olie en bak het mengsel tot de uien gaar zijn. Voeg de suiker, korianderzaad, tamarinde, oestersaus en ketjap toe en laat 5 minuten smoren. Snij de ossenhaaspuntjes in blokjes van 2 bij 2 cm en rijg aan satéstokjes (5 of 6 per stokje). Laat 1 uur marineren. Rooster in 2 tot 3 minuten rood of in 5 minuten well done. Liefst boven houtskool, maar de ovengrill of grillpan kunnen ook. Lekker met sambal colo-colo (tomatensambal).

Nodig voor 4 personen:

- 500 gr ossenhaaspuntjes

- 2 rode uien of vier sjalotjes

- 3 teentjes knoflook

- 1 of 2 Spaanse pepers (zonder zaadlijsten)

- 2 tl korianderzaad

- 3 cm gember

- 3 el palmsuiker of bruine suiker

- 1 el oestersaus

- 2 el tamarinde

- 125 ml zoete ketjap