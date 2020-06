Deze zomer vind je een stukje Laguna Beach in eigen land

Wie: Joost Botman (36)

Deed: runnen evenementenpaviljoen De Jongens uit Schoorl

Doet nu: samen met productiebedrijf The Good Guyz een family & surf glamping organiseren

“We hebben lang gewacht tot dat Rutte het spoorboekje deelde naar een 'exit'. Daarin zagen we kansen. Zeker nu, omdat veel campings helemaal vol zitten en gezinnen toch even weg willen. Maar het coronavirus heeft voor een ongekende acute crisis gezorgd, ook bij ons. Om met de hoofden boven water te blijven, hebben wij met organisaties uit de regio de handen in een geslagen.”

Samenwerking

“Het complete voorseizoen is 'verloren' gegaan zowel voor ons bedrijf, De Jongens uit Schoorl als voor de hele evenementenbranche. Alle geboekte uitjes konden door de coronamaatregelen geen doorgang meer vinden. Om er toch voor te zorgen dat we weer gasten binnenhalen, gaan we samen met andere lokale ondernemers uit Schoorl op een lege duinvlakte een glamping, Laguna Beach realiseren. Laguna beach wordt een family & surf pop-up glamping dat is ontstaan uit een samenwerking tussen ondernemers uit de evenementen, cultuur en horecabranche. Deze zomer zorgen de locals uit Schoorl voor verschillende activiteiten waaronder golfsurfen, windsurfen, sunset suppen, mountainbiken, yoga op het strand, bootcampen in de duinen en talloze andere activiteiten. We zijn nog aan het brainstormen met lokale kunstenaars, artiesten en horeca wat er allemaal mogelijk is. Uiteraard kijken we goed naar de richtlijnen van het RIVM wat we allemaal kunnen toelaten.”

Positief blijven

“Nu we iets meer mogen doen met kinderactiviteiten, geven we veel surflessen en zullen er komende zomer ook zomerkampen worden georganiseerd. Daar halen we veel energie uit, maar is maar een klein gedeelte van de omzet. We hebben op dit moment ook alleen nog maar het idee gedeeld met lokale ondernemers, vrienden en familie. De ondernemers zijn super enthousiast en van vrienden en familie krijgen we al veel boekingen binnen. Dus ons gevoel is goed.”

“Als we dit jaar zijn volgeboekt, zijn daar de initiatiefnemers heel erg mee geholpen. We gaan geen zwarte cijfers maken dit jaar, maar wellicht hebben we er wel een geweldig concept en samenwerking aan over gehouden waar we hopelijk in de toekomst nog veel mooie dingen mee kunnen doen.”

Samen sterk

“Natuurlijk hopen wij op een geweldige zomer. We hopen dat onze gasten het echte strandvakantiegevoel kunnen geven. Ver reizen zal niet gaan deze zomer, maar we laten met dit initiatief graag zien dat voor echt avontuur een verre reis niet nodig is. Natuurlijk hopen we ook op een financieel positief resultaat met dit project, dat is altijd mooi meegenomen. Maar we blijven hoe dan ook samen sterk. Uit de vorige crisis zijn we heel goed gekomen. Toen ook door productontwikkeling en het opzoeken van andere branches. We geloven dat dit nog steeds de mooiste zomer kan worden. Zowel voor de gast als voor ons!”

De officiële verkoop start op 8 juni. Meer info hier.

Heeft u ook een creatieve omslag met uw bedrijf gemaakt? Mail naar [email protected] en wie weet komt u ook in de rubriek De Omdenkers!