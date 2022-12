Wegdromen: 6 x hangbruggen op adembenemende hoogte

Charles Kuonen Hängebrücke

Wie het Zwitserse Grabenfuger-ravijn oversteekt via de 85 meter hoge Charles Kuonen Hängebrücke (foto boven), is wel even bezig: de brug is 494 meter lang. Dat was tot 2021 genoeg voor de titel ‘langste hangbrug’ ter wereld, totdat de Portugese brug Arouca 516 werd geopend (kun je raden hoe lang die dan wel niet is?). De Charles Kuonen leidt dwars door de bergen en geeft de wandelaar een kijkje op de besneeuwde bergtoppen die anders alleen voorbehouden waren gebleven aan de vele roofvogels in het berggebied.

Capilano Suspension bridge

In North Vancouver, buiten de drukte van de Canadese stad, hangt de Capilano Suspension bridge. De brug is 140 meter lang, 70 meter hoog en leidt door de boomtoppen van het ondergelegen bos. Dit kan je startpunt zijn van een langere wandeling door het woud, maar je kunt er ook gewoon voor kiezen om gewoon even rustig op de brug te gaan staan en de natuur in je op te nemen nadat je een paar dagen in Vancouver bent geweest.

Ⓒ Getty Images

Geierlay hangbrug

Relatief dichtbij huis vind je de Geierlay hangbrug, in de Duitse Eifel. Met 360 meter is het de langste wandelbrug van Duitsland, en ook de hoogtemeters zijn niet verkeerd: de brug loopt op 100 meter hoogte door het Mörsdorfer Bachtal. Het bouwwerk hangt er nog niet zo lang. In mei 2015 werd ‘de eerste spijker geslagen’ van de brug die uiteindelijk zo’n 1,15 miljoen zou kosten – grotendeels gefinancierd door de EU.

Ⓒ Getty Images/EyeEm

Ponte Nel Cielo

De hoogste Tibetaanse brug van Europa hangt in Italië. De Ponte Nel Cielo is 140 meter hoog en 234 meter lang. De brug loopt van Valle di Tartano naar Frasnino, beide gelegen op meer dan 1000 meter hoogte. In dit prachtige natuurgebied kun je uren struinen van dorpje naar dorpje en van vallei naar vallei. De brug is dus gebouwd in Tibetaanse stijl, wat betekent dat hij volledig van staal is en aan weerszijde ’aan wal’ aan beton is verankerd.

Ⓒ Getty Images

Levende brug in Meghalaya

Deze foto roept misschien wat associaties op met een scène uit Lord of the Rings, maar we kijken hier wel degelijk naar een oerbetrouwbare brug. Aan de ‘bouw’ van deze levende brug in de Indiase plaats Meghalaya is geen mensenhand of stalen bout aan toe gekomen. Dit bouwwerk is puur natuur en bestaat uit wortels van de Indische rubberboom die uit zichzelf een dubbele brug zijn gaan vormen. Het ontstaan van zo’n brug duurt meestal tien tot vijftien jaar en de langste levende brug is maar liefst 500 jaar oud. Fascinerend!

Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Mistico Hanging Bridges

Niet één brug, maar een heel woud vol hangende bouwwerken om de natuur mee te doorkruisen. In het enorme Mistico Park in Costa Rica kun je, als je dat wilt, je hele dag slijten in de lucht. Het park staat bekend om zijn vele hangbruggen die dwars door het regenwoud leiden. Een ideale manier om zo veel mogelijk wildlife te zien dat zich hoog in de bomen verschanst.