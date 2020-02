Recept van de dag: boekweit met zuurkool

Nodig voor 4 personen:

•300 gr gekookte boekweit

•500 gr zuurkool

•2 theel kardemom

•2 theel karwijzaad

•50 gr hazelnoten

•beetje appelsap

•4 jeneverbessen of 1 borrel

•1 bosje peterselie, fijngesneden

•4 dikke plakken kaas, gepaneerd en gebakken

Bereiden:

Wil je het helemaal goed doen? Kook het dan met een uitje erbij of een beetje groentebouillon. En nu danst het karwijzaad even in je pan, tot het geurt. De hazelnoten overgieten met heet water, velletjes los wrijven en laten mee dansen in dezelfde pan. Je knijpt de zuurkool uit en doet die in de hete pan. Losmaken met een vork. Laat warm worden.

Vandaag eten we gezond dus garen we de zuurkool heel licht. Scheut appelsap erbij zodat het wel vochtig blijft. Een beetje kardemom is perfect. En dan als het voor jullie samen is, een borrelglaasje jenever. Zijn er kinderen bij dan natuurlijk niet. Dan gebruik je jeneverbes. Tien minuten koken is genoeg.

Dat zijn al heel wat mooie smaken bij elkaar. Nu het serveren. In ons stamppottenland moet altijd alles door elkaar. Maar laten we eens net doen of we een hoogstaande culinaire beschaving hebben en de boekweit naast de zuurkool serveren. Wat peterselie door de boekweit en het is compleet.

Weet je wat er heel lekker bij is? Gebakken kaas. Paar dikke plakken door ei halen, paneren en bakken in wat boter.