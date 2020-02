Oproep: uw herinneringen aan de step

Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb! Zong Wim Sonneveld. Had u vroeger een step? En dan spreken we over een échte natuurlijk, zo een met luchtbanden en een houten plank om op te staan. Vroeger was op de step naar school heel gewoon, tegenwoordig zitten kleuters meteen op de fiets.