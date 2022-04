Vliegtaks? We zoeken massaal naar goedkopere alternatieven

Per 1 januari 2023 gaat de vliegtaks omhoog van acht euro per ticket naar maar liefst €24,- per ticket. Nederlanders zouden geen Nederlanders zijn als we niet een beetje ons best doen om te besparen. Een kleinschalig onderzoek van Vliegtickets.nl wijst uit dat we dat ook daadwerkelijk doen.

Eén van de mogelijkheden is voor 64% van de reizigers om van een buitenlandse luchthaven te vertrekken om zo de vliegtaks te ontduiken. Van deze groep vindt veertig procent Duitsland een goede vertrekoptie, tegenover 37 procent die liever naar België rijdt.

Auto of trein

Ook overwegen reizigers om op een andere manier te reizen als de ticketprijzen flink stijgen. De auto is voor ruim de helft van de ondervraagden het meest populaire vervoersmiddel. Een treinreis is voor 42 procent van de respondenten een optie. Met slechts vijf procent is de boot het minst populair.

Een vakantie met de trein blijkt de laatste jaren zo gek nog niet. Zo kun je onder andere makkelijk naar Londen en Parijs met de internationale treinen. Pak de Eurostar naar St. Pancras en reis vervolgens door naar de wijk Shoreditch voor een ultieme Londen-ervaring, onderzocht onze verslaggever.

België

Ook dichter bij huis is een vakantie met de trein goed te doen. Het Belgische Leuven is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De fijne koffietentjes, goede hotels en natuurlijk barretjes om een pintje te drinken hebben we al eens voor je uitgezocht.

Sowieso is treinreizen steeds meer in opkomst. Met een groeiend aanbod aan nachttreinen en goede verbindingen naar grote steden, is deze manier van reizen steeds meer in trek. Dat strookt ook met de trends van dit jaar: we willen duurzaam reizen maar dat is niet altijd makkelijk. Zo’n zestig procent van de reizigers wil graag dat een tripje de wereld niet te veel kapot maakt, blijkt uit onderzoek.

Met de boot

Treinreizen is ideaal binnen Europa, maar niet alle bestemmingen zijn even makkelijk bereikbaar per spoor. Wie naar Amerika of Canada wil, is al gauw aangewezen op het vliegtuig. Toch zijn er ook alternatieve opties: je kunt met een luxe cruise naar het continent. Twee tot drie weken lang kun je genieten van de verwarmde zwembaden, een luxe hotelkamer en natuurlijk het feestelijke leven onderweg.

Ben je wat avontuurlijker ingesteld? Bij specifieke reisbureaus kun je de overtocht op een vrachtschip boeken. Drie tot vier weken vaar je mee met een vrachtschip, eet je met de bemanning en ervaar je het leven op zee. Vaak heb je internet maar moet je het wel zonder zwembad en uitgaansavonden doen.