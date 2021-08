5 x dit moet je weten als je zilver wil schoonmaken

1. Antiek (oud) zilver is niet geschikt om in de vaatwasser te reinigen. Doe dit altijd met de hand. Modern zilverbestek is over het algemeen geschikt voor in de vaatwasser, maar specialisten zullen altijd aanraden om het bestek toch met de hand te doen.

2. Kiest u toch voor de vaatwasser, spoel het bestek dan altijd eerst onder stromend water af. Hierdoor kunt u inwerking van zout- en zuurhoudende stoffen tegengaan.

3. Zet nooit zilver en roestvrijstaal of aluminium samen in de vaatwasser. Dit kan een reactie tussen de metaalsoorten geven waardoor er vlekken op het zilver kunnen ontstaan. Plaats bestek van andere materiaalsoorten in een aparte bestekkorf.

4. Messen met een kunststof of houten greep mogen zelfs niet tegelijkertijd met het zilverbestek in de vaatwasser, ook niet in een aparte bestekkorf. Dit kan vliegroest (kleine bruine stipjes) veroorzaken.

5. Wordt uw zilveren bestek toch ineens zwart in de vaatwasser, dan kan dit met het vaatwasmiddel te maken hebben. Kies voor een specifiek middel met zilverbescherming, bijvoorbeeld Dreft all-in-one tabletten.

