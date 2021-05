Vrouw

Met deze handige app kom je de overgang wel door!

De overgang is voor veel vrouwen geen pretje. Cardioloog Janneke Wittekoek (51) bedacht, samen met appontwikkelaar Chantal Linders (50), een app om vrouwen in de overgang te helpen en ze meer bewust te maken van hun hartgezondheid. Wittekoek: ’Maar je moet beginnen in het brein.’