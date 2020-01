Woontrend: pastelkleuren veroveren het interieur

Zachte kleuren

Zachte naturellen en pastellen veroveren het interieur. Wil je meer weten over deze trend? Op 9 februari geeft onder andere stylist Theo-Bert Pot in de Woonindustrie in Nieuwegein een presentatie over hoe je kunt spelen met kleur in het interieur. Interieurprofessional Jelena Brillenburg presenteert bovendien de Histor kleurentrends voor 2020.

Frisse wind

Van modern design tot landelijk: alle woonstijlen haken in op de nieuwe ‘Zacht Wonen’ trend met bleke naturellen, zachte stoffen en vooral veel lichtgekleurd hout. Met het nieuwste design van onder andere umage.com, gabrielle-paris.nl en onshus.nl en nog veel meer topmerken blaas je een frisse wind door je interieur.

Inspiratie

Van links naar rechts: hoekbank van Cartel Living, salontafel Ninfea van Leolux, terracotta waxinelichthouder van Madam Stoltz, kast op maat van Interstar Meubelen en fluwelen lamp van Nordal – allemaal via dewoonindustrie.nl.

Meer wooninspiratie nodig? Kijk op trendcompass.nl