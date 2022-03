Dagrecept: Preisoep met brie en een vleugje kerrie

Dit recept komt uit het boek Bij de boer (Manteau). waarin boeren hun favoriete gerechten beschrijven en over het boerenleven vertellen. Fruit de ui in boter glazig en bak de prei daarna kort mee. Stoof dan de aardappelblokjes op matig vuur even mee met het deksel erop.

Blus af met een lepel kippenbouillon. Laat kort trekken en voeg dan de rest van de bouillon toe. Dan zachtjes pruttelen tot de prei en de aardappelen zacht zijn.

Maak de croutons door het brood in kleine blokjes te snijden. Leg ze op een bakplaat met bakpapier en besprenkel met olijfolie. Leg 5 tot 10 minuten onder de grill en keer halverwege om, laat even afkoelen. Snijd de brie in kleine blokjes. Laat, zodra de prei gaar is, de brie 5 minuutjes smelten in de soep.

Haal van het vuur en pureer met een staafmixer de soep mooi glad. Voeg een beetje kerrie toe naar smaak, misschien ook nog wat peper en zout. Serveer met de croutons en wat overgebleven ringetjes prei.

Nodig voor vier personen:

- 1 grote ui (gesnipperd)

- 1 el boter

- 500 g prei (in ringen)

- 2 aardappelen (geschild,

in kleine blokjes)

- 1 liter kippenbouillon

- 2 sneden witbrood

- 150 g brie (kleine blokjes)

- kerriepoeder (naar smaak)

- olijfolie

- peper en zout