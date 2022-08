Een Aperol Spritz maken: zo doe je dat

De eerste Aperol Spritz

Eerst even wat achtergrondinformatie. Voor de herkomst van de Aperol Spritz gaan we jaren en jaren terug naar de eerste helft van de 19e eeuw. Destijds namen Oostenrijkse troepen uit Noord Italië wijn mee als ze op pad gingen. Maar om onderweg fit te blijven, lengden ze die wijnen aan met water om het alcoholpercentage te verlagen. Zo bleven ze scherp én hadden ze iets lekkers voor onderweg. De moderne spritz, zoals wij ‘m kennen, werd voor het eerst geschonken in de jaren 20 van de twintigste eeuw.

De elementen van een Aperol Spritz

Een Aperol Spritz schenken lijkt kinderspel. Aperol, prosecco en spa rood in een glaasje doen en klaar is Kees. Maar voor een goede Aperol gelden er een paar regels.

Uiteraard is het belangrijkste in je ‘Aperolletje’ de Aperol zelf. Dit koop je kant en klaar bij de slijterij of supermarkt. Let er wel op dat je geen al aangemaakte Aperol koopt. Die is er tegenwoordig ook. Dat scheelt je moeite, want hierin zijn de Aperol, prosecco en het bruiswater al samengevoegd in één fles, maar je komt toch van een koude kermis thuis als dit is wat je denkt dat je nog moet mengen.

De grote Aperol-fles herken je uit duizenden. Reken ‘m af en zet hem in de koelkast zodat hij koud genoeg is op het moment dat je de Aperol Spritz wilt gaan maken.

Prosecco

Voor een goede Aperol Spritz heb je niet perse goede prosecco nodig. Nu horen we je denken: ik ga toch geen bocht in mijn oranje cocktail gieten? Nee, dat hoeft ook niet. Kies een fijne middenweg. Een prosecco uit de supermarkt is goed genoeg. Het gaat namelijk om de frisse basistonen van de prosecco. Die balanceren uiteindelijk met de Aperol. En of dat nou een prosecco van 50 euro de fles is of van 5: die basistonen blijven bij elke prosecco hetzelfde.

Bruiswater

Om het alcoholische mengsel iets minder intens te maken, wordt de Italiaanse zomercocktail aangelengd met bruiswater. Hiervoor kun je gebruiken wat je wil: spa rood, spa groen/turquoise of een ander water met bubbels. Ben je geen fan van bubbels, dan kun je ook gewoon mineraalwater gebruiken. Maar wil je die echte vakantiesmaak nabootsen, dan doe je er goed aan een goeie bubbel te gebruiken.

De Aperol Spritz samenstellen

As je alle ingrediënten voor de zomercocktail bij elkaar hebt verzameld, is het tijd om de Aperol Spritz te gaan schenken. Zorg dat je hiervoor een groot glas gebruikt. Er zijn speciale Aperol Spritz-glazen, maar een groot glas voor rode wijn voldoet ook.

Vul je glas dan eerst met drie ijsblokjes. Vervolg dan met drie delen prosecco en één deel bruiswater. Pas daarna voeg je twee delen Aperol toe. Garneer ‘t geheel met een gezellig sinaasappelschijfje en genieten maar.

Veelgemaakte fouten

Schenk dus nooit eerst de Aperol in het glas en dan de prosecco en het water. De Aperol is namelijk zwaarder dan de prosecco en het water en zal dus op de bodem van je glas blijven liggen. Dit resulteert in eerst een smaakloos glas en pas bij de laatste paar slokken een smaakexplosie. Zorg dus dat je altijd eindigt met de Aperol.

Voeg daarna ook niet te veel ijs toe. Drie ijsblokjes zoals hierboven beschreven is de ongeschreven regel. Als het warm is, smelten de blokjes namelijk snel en zullen ze de Aperol Spritz nog ‘dunner’ maken.