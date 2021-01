Scott Pilgrim vs The World Review

Wat is het?

Hoewel sommigen misschien bij het horen van de titel denken aan een film, klopt dat niet helemaal. Ja, die film is er ook, maar wat er nog eerder was, was een comic. Het verhaal is enigszins weird: je slaat namelijk zeven kwaadaardige ex’en in elkaar van je wannabe girlfriend. Alleen dan wil ze namelijk een relatie met je. En jij bent zo braaf als een hondje en gaat deze missie aan. Het spel kent een retro look, en was zo’n tien jaar geleden best een hit. Nu is er dus de kans om deze klassieker opnieuw onder de knoppen te nemen en dat voor slechts 15 euro op Switch, PlayStation 4 en Xbox One.

Is het wat?

Wat de game zo tof maakt is dat het echt een game is om samen te spelen. Vier mensen totaal kunnen kont schoppen, online en offline. Een ideale co-op game dus in deze coronacrisis. Wat ook tof is, is dat de hele game opgezet is als een oud Mario-spel. Bijzonder grappig. Alleen is de speelduur korter, want je hebt maar zeven levels.

Het nadeel is alleen wel dat de game, zeker het tweede gedeelte, aardig pittig wordt en je hoogstwaarschijnlijk levels opnieuw zult moeten spelen om sterker te worden. Een beetje omslachtig dus en misschien ook niet meer helemaal van deze tijd. Daarbij moet je er ook rekening mee houden dat doodgaan betekent dat je een heel level opnieuw moet doen. Beter was geweest als het spel ergens halverwege opgeslagen had kunnen worden. Maar helaas.

Daarmee is het af en toe een pittige kluif en moet je in winkels dingen kopen om sterker voor de dag te komen. Dit, omdat je oog in oog zult staan met diverse brute vijanden en eindbazen. Samenwerken is daarbij de sleutel tot succes. Het lijkt misschien simpel, knopjes rammen, maar er komt wel degelijk tactiek bij kijken. Bovendien is het de kunst ook om elkaar tot leven te wekken en niet onnodig levens te verspillen. Als je dit doet, staat je een hartstikke leuke game te wachten. Een game die gekenmerkt wordt door een soundtrack die knotsgek is. De drukke deuntjes passen precies bij het genre

.

Pluspunten

+ Met vier mensen te spelen

+ Online en offline

+ Goedkoop

+ Gevarieerde game

Minpunten

Kan aardig pittig worden

Snel uitgespeeld

Tussendoor niet kunnen opslaan

Conclusie

Scott Pilgrim vs The World The Game is een toffe game voor beat ‘em up liefhebbers en zij die op zoek zijn naar co-op vermaak. Je moet er een beetje rekening mee houden dat de game af en toe lastig is, maar als je het geen probleem vindt om levels opnieuw te spelen en je poppetje sterker te maken, ga jij heel wat plezier hebben met deze klassieker. 15 euro is daarbij geen geld. En zeg eens eerlijk: kun je beter digitaal iemand een pak slaag geven of in real life? Wij weten het antwoord wel!

