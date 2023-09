Zo maak je je planten klaar voor het najaar

De winter is voor (de meeste) planten een zware periode. Het is donkerder, kouder en de lucht is droger. Hierdoor komen veel groentjes als het ware in een soort herfst/winter-slaapje. Cruciaal moment, want óf ze sterven óf ze laden zich op voor een hot-plant-summer. Gelukkig zijn daar de tips van experts om ze (bruine) vlekkeloos het najaar in te sturen.

Tip 1: Geef je planten minder water

Planten krijgen minder licht in de winter en de dagen zijn korter en donkerder en dus is het groeiseizoen is voorbij. In het niet-groeiseizoen hebben planten minder water nodig. Geef je ze te veel, dan loop je de kans dat er wortelrot ontstaat. Kijk dus goed hoe je plant reageert op water en geef ze 1 keer in de 1 tot 2 weken een kleine hoeveelheid.

Tip 2: Zorg dat de pot niet in de tocht staat

Planten houden niet van koude windvlagen of van te droge hete lucht dus zorg ervoor dat je planten niet naast een tochtend raam staan en ook niet boven een verwarming.

Tip 3: Maak de bladen schoon

Stof op het blad betekent minder licht en minder licht betekent minder energie (en te weinig energie… ja, dat betekent een zieke plant).

Neem ze dus af met een doekje. Let op: geen doekje met alcohol of schoonmaakmiddel, maar gewoon een stukje keukenpapier met water.

Tip 4: Zoek het licht op

Zet je planten (zo lang het dus niet tocht) het liefst wat meer in het licht. Ben je nou heel dedicated, zorg dan voor een warmtelamp (€31,95 via Bol.com) die de donkere dagen compenseert.

Tip 5: Geen eten in de winterslaap

Geef je planten het liefst géén voeding in de winter. De energie hiervan zal de plant niet kunnen gebruiken.

Tip 6: Laat ze met rust

Ben je de pot van je plant eigenlijk beu (kunnen we voorstellen want deze pot van Serax, via de Bijenkorf is ook wel héél leuk). Wacht dan even tot het voorjaar om het over te potten. Ook het maken van stekjes kun je beter tot de langere dagen laten wachten. Deze zullen in het najaar geen tot weinig groei maken.

Tip 7: Niet paniekeren

Schrik niet als je plant weinig (of geen) groei heeft in de winter. De actieve groeiperiode is voorbij. Ook een paar extra bruine of gele bladen is geen probleem. Vind je het storend, knip ze dan gewoon af, dan zal er ook meer energie kunnen stromen naar de blije, wél levende blaadjes.