Woontrend: duurzame meubels en accessoires waar wij (en de makers) blij van worden

Premium Cultuur

Kees van der Knaap vindt inspiratie op de Veluwe

De musea zijn dicht, net als de galeries. Maar de kunstenaars werken door. Deze week namen we een kijkje in het atelier van Kees van der Knaap, die regelmatig door de bossen rond Apeldoorn en Kootwijk struint. Of over de met mosselen, oesters en alikruiken begroeide pieren in het Zeeuwse Noord-Bevel...