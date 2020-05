Canadese bevrijder had goede politieke antenne

Volgens sommige historici werden tijdens het onderhoud de overgavebevelen, de Orders on the surrender, doorgenomen en daarna ondertekend. Andere stellen dat ze nog moesten worden uitgetypt en daarom pas een dag later, op 6 mei, werden gesigneerd in de aula van de Landbouwhogeschool, waar de details van de overgave met kaarten verder werden uitgewerkt.

Montgomery

De capitulatie zelf, waarmee de bijeenkomst in Wageningen wel wordt verward, was op al op 4 mei 1945 getekend in het hoofdkwartier van de Britse veldmaarschalk Bernard Montgomery op de Lüneburger Heide. De Duitse viceadmiraal Hans-Georg von Friedeburg capituleerde daar namens de Duitse troepen in Noordwest-Duitsland, Nederland en Denemarken.

Waarom hield generaal Foulkes, die met de technische uitwerking was belast omdat de Canadese legercommandant Henry Crerar daar geen zin in had, dan nog de bijeenkomst in hotel De Wereld, waarvoor de pers massaal werd opgetrommeld?

Ereburger

Volgens sommigen wilde hij schitteren zodat hij chefstaf van het Canadese leger kon worden. Dat is hem ook gelukt. In 1951 werd hij zelfs voorzitter van de chiefs of staff en moderniseerde het Canadese leger. De in 1969 op 66-jarige leeftijd overleden militair was via Normandië en Italië met zijn troepen in Nederland beland. De ereburger van Wageningen had geen uitzonderlijk militair talent maar wel een uitstekendepolitieke antenne.