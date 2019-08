Recept van de dag: vruchtensalade

Ik probeer altijd recepten te zoeken of te bedenken die op het actuele weer slaan maar ook op het seizoen. Geen peren in mei, bijvoorbeeld. Maar vanmorgen wist ik het even niet. Eind augustus en weer een warme zomerdag. Bij twijfel kijk ik altijd in het beste kookboek ooit in Nederland geschreven: De Avontuurlijke Keuken van Berthe Meijer, al uit 1988. Dit loepzuivere recept bijvoorbeeld voor een vruchtensalade voor de winter.