Oproep: waar skiet u ’t liefst?

Kaprun, Val Thorens, het Zillertal, Tignes: ski- en snowboardfanaten hebben ruime keuze aan de mooiste en leukste wintersport-oorden. Nu het wintersportseizoen weer in volle gang is, zijn we benieuwd naar uw favoriete ski- en/of snowboard-plaats.

Gaat u al jarenlang naar hetzelfde oord? Waar is het, en waarom vindt u het daar zo fijn? Of wisselt u juist af, en wat is dan op dit moment uw favoriet? Als u verschillende oorden in verschillende landen heeft bezocht: wat vond u het grote verschil tussen bijvoorbeeld Frankrijk en Oostenrijk?

We zijn benieuwd en horen graag uw bevindingen via [email protected]. Een bloemlezing van de reacties zal worden gepubliceerd in het aankomende VRIJ Magazine.