Met deze interieurtips haal je de sfeer van een luxe hotel in huis

Decoratief

Ⓒ behang Tudor Garden van Cole & Son & Exotic Vestibul - Cécile Rosenstrauch

In de mooiste boetiekhotels decoreren ze erop los want kleur, dessins en bloemdecoraties spreken tot de verbeelding en verhogen de sfeer. Het behang Tudor Garden van Cole & Son tovert je slaapkamer meteen om in een luxe suite.

Hotel-chic

Ⓒ Badjas en dekbedden van Douxe

Het ultieme comfort van een luxe hotelkamer zit in elk detail. Niet alleen het interieur en het luxe bed maar ook de badjas, het dekbed, de sloffen en het zilveren servies maken het verschil. Met de nieuwe Douxe-collectie haal je de hotelsfeer in huis.

Fluweel

Ⓒ fluwelen bank van Goossens Wonen

Een stof die al eeuwenlang staat voor luxe is fluweel. De zachte textuur, de subtiele glans en de prachtige diepe kleuren zijn klassiek en tijdloos mooi. Door een moderne vorm bank te kiezen (zoals deze vierzitter van Goossens Wonen) breng je de grandeur stijl en nostalgie van vroeger naar nu.

Rijke kleurenmix

Ⓒ gordijnen van Luxaflex en bloemen via ’s Zomers Bloemen

Van chocoladebruin tot nachtblauw en wijnrood; deze kleuren geven je snel het gevoel alsof je in een luxe boetiekhotel bent. De kamerhoge fluwelen gordijnen van Luxaflex worden op maat voor je gemaakt. Een mooie bos bloemen doet het ook altijd goed. Ga voor een boeket dat niet zou misstaan in een vijfsterrenhotel naar Zomers Bloemen.

Verwennen

Ⓒ beddengoed van Dindi Home en hoofdkussen van Douxe

Van hagelwitte Douxe-hoofdkussens gevuld met echt dons tot kussenslopen in zoete kleurtjes van Dindi Home: je creëert een oase van rust en luxe als je in de slaapkamer gaat voor natuurlijke en duurzame materialen.

Spa

Ⓒ Voluspa - Jasmine Midnight Blooms

Prikkel al je zintuigen en geniet daarbij van een lekkere huisparfum of geurkaars. Met de Jasmine Midnight Blooms-collectie van Voluspa voelen je bad- en slaapkamer aan als een luxe suite of spa van een vijfsterrenhotel.

Advies

Hoe komt het toch dat het matras in tophotels zo lekker ligt? In de flagshipstore van Douxe in Amsterdam leggen ze het haarfijn uit. Je proeft hier de sfeer van een vijfsterrenhotel met de échte hotelbedden, fijn beddengoed en goede badproducten.

Hotspot in Parijs

Ⓒ gestreept hoofdbord, hotelkamer Les Deux Gares - Benoit Linero

Geen interieurtip, maar wél een reistip die we graag met jullie delen: Hotel Les Deux Gares in Parijs is een echte hotspot waar je je wat betreft het interieur kunt laten inspireren. De hotelkamers zijn een hedendaagse hippe vertaalslag van de traditionele hotelkamers zoals je ze voorstelt van aan het begin van de vorige eeuw.