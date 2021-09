Premium Het beste van De Telegraaf

Met 4850 heeft Amsterdam er weer een toprestaurant bij

Door Pieter Nijdam

Ⓒ matty van WIJNBERGEN

Is het een koffiehuis, wijnbar of volwaardig restaurant? Even twijfelen we of we voor deze rubriek wel aan het goede adres zijn. Die aarzeling wordt meteen weggenomen als we horen wat chef Túbo Logier voor ons in petto heeft.