Speciale centra fijne steun voor kankerpatiënten

Premium In het nieuws

Kim heeft een verstoorde smaak door corona: ’Chocolade smaakt naar modder’

Nu het land van het slot is, kunnen we eindelijk weer genieten van onder andere de horeca. Maar voor Kim Broeren is niets minder waar (huishoudelijke hulp in de thuiszorg, 27): zij kampt al 16 maanden met een verstoorde reuk en smaak als gevolg van een coronabesmetting. „Alles smaakt vies.”