Recept van de dag: paddenstoelen met borlottibonen

Nodig voor 4 personen:

•250 gr kastanjechampignons

•100 gr gedroogd eekhoorntjesbrood

•4 flinke eetl gedroogde borlottibonen

•500 ml rode wijn

•7 kleine uien

•vegetarisch bouillonpoeder

•jeneverbessen, gekneusd

•3 eetl geraspte boerenkaas

•1 eetl boekweitmeel

•2 eetl gezeefde tomaat

•tijm, laurierblad, zwarte peper, nootmuskaat

Bereiding:

Week de bonen een nacht. Giet weekvocht weg. In ruim water 75 minuten zacht koken met wat tijm en laurier. Oppassen, niet te zacht laten worden. Week het eekhoorntjesbrood. Giet af en bewaar weekvocht. Bak de kastanjechampignons met een uitje in wat olie. Voeg het eekhoorntjesbrood toe en bak dit mee. Nu de overige uien in olijfolie glazig laten worden. Giet er de rode wijn bij en kook in tot de helft, het weekwater van het eekhoorntjesbrood mag daarbij. Jeneverbes erbij en de gezeefde tomaat. Laat sudderen. Nu nog even een klein uitje in wat olie aanzetten, boekweitmeel erbij, wat vegetarisch bouillonpoeder en even goed roeren. Doe er door een zeef steeds wat van de wijnsaus bij. De sauzen gaan binden. De gebakken paddenstoelen erbij, de borlottibonen erin.

Laat rustig even staan. Breng op smaak met zwarte peper, strooi er wat fijne peterselie over, en een vleugje nootmuskaat mag ook. Serveer over een bord tagliatelli (pasta) met geraspte belegen boerenkaas. Zo lekker kan gezond zijn.