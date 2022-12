De leukste films om tijdens de feestdagen lekker bij uit te buiken

Knives out

Zaterdag, 20.00 uur, Veronica

Bij leven hield misdaadschrijver Harlan Thromby (Christopher Plummer) z'n lezers in zijn greep met doorwrochte moordmysteries. Zijn eigen dood levert in Knives out minstens zoveel gepuzzel op. Daniel Craig bijt zich als de pompeuze privédetective Benoit Blanc vast in de zaak. Rian Johnson schreef en regisseerde deze heerlijke 'whodunit' en maakt met zijn sterrencast een diepe buiging voor Agatha Christie. In Glass Onion: A knives out mystery, nu te zien op Netflix, doet hij dat opnieuw.

The hobbit: An unexpected journey

Zaterdag, 20.00 uur, RTL 7

Na het succes van The lord of the rings verfilmde regisseur Peter Jackson ook The hobbit van J.R.R. Tolkien. Aangespoord door tovenaar Gandalf (Ian McKellen) sluit de hobbit Bilbo (Martin Freeman) zich in An unexpected journey (2012) aan bij de dertien dwergen die aan zijn deur kloppen.

Zij willen hun stad én hun goudschat terug die jaren eerder ten prooi aan de draak Smaug vielen. Hun avontuurlijke onderneming leverde opnieuw een trilogie op waarvan het tweede en derde deel op 25 en 26 december worden uitgezonden.

Johnny English reborn

Zondag, 18.00 uur, Veronica

Een verblijf in een boeddhistisch klooster heeft de onhandige spion Johnny English (Rowan Atkinson) goedgedaan. Dit vervolg is dan ook aanzienlijk grappiger dan zijn eerste avontuur uit 2003. Binnen de kleurrijke conventies van de spionagethriller krijgt de droogkomische Atkinson geregeld tijd om zijn fysieke humor tot in de finesses uit te spelen.

Met een enthousiaste leerling-spion (Daniel Kaluuya) aan zijn zijde neemt zijn personage het dit keer op tegen een stel huurmoordenaars die de Chinese premier willen ombrengen.

Yes man

Maandag, 22.30 uur, SBS 9

Een antwoordapparaat is de grootste vriend van somberaar Carl Allen. Maar als een oude kennis hem toch weet mee te tronen naar een lezing is het afgelopen met zijn zelfgekozen isolement. Goeroe Terrence Bundley (Terence Stamp) houdt zijn enthousiaste publiek voor om overal ’ja’ tegen te zeggen. En als Carl de gok waagt, opent zich een nieuwe wereld. Een ideaal uitgangspunt voor komediant Jim Carrey, die zo’n metamorfose al eens succesvol doormaakte in Liar, liar. Hij volgt een spoedcursus Koreaans, gaat bungyjumpen en geeft een kwalijk ruikende zwerver een lift en, als hij daarom vraagt, de inhoud van zijn portemonnee. Wie zijn veilige huis verlaat, doet ervaringen op. Niet altijd even leuk, maar zelfs een tegenvaller kan iets positiefs opleveren.

The family man

Maandag, 22.45 uur, Net5

De Wall Street Journal, een kop koffie en een zakelijke deal, meer heeft beurstopman Nicolas Cage niet nodig om gelukkig te zijn. Die wereld wordt op zijn kop gezet als hij in de aanloop naar kerst 's morgens niet wakker wordt in zijn penthouse, maar naast de vrouw (Téa Leoni) die hij 13 jaar eerder wegens drukte liet schieten. Hij is terechtgekomen op het levenspad dat hij indertijd liet liggen. Op basis van een afgewogen scenario vermijden regisseur Brett Radner en zijn acteurs de valkuilen van goedkoop sentiment en brengen zij in hun sprankelende, magisch-realistische film een ode aan de bindende kracht van de liefde.