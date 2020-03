Recept van de dag: lasagne met kaassaus

Ⓒ Hollandse Hoogte / Westend61

Wat is lasagne toch lekker. We maken een beetje gezonde versie. Pasta met kaassaus, de diëtisten kijken alweer boos, maar vrienden, lekker is lekker, neem dan gewoon wat minder grote porties. Dat is vaak het enige probleem. En courgette is gewoon lekker.