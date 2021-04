Extra hulp voor je adoptiehond

„Veel honden uit het buitenland zijn getraumatiseerd”, vertelt Hellemans. „Soms zijn ze slecht behandeld, of zijn er stenen naar ze gegooid. Ze hebben nooit lieve mensen gekend en moeten weer leren dat mensen ook leuk en lief kunnen zijn en dat angst niet nodig is.”

Socialiseren

Ze hebben als pup bovendien nooit leren socialiseren met mensen. „Je ziet dat deze honden daarom eerst bij een ervaren gastgezin wordt ondergebracht – liefst met meerdere honden – totdat ze bij hun nieuwe baasje worden geplaatst. Een gastgezin kan ontdekken in wat voor een omgeving - druk, of rustig, met of zonder kinderen - zo’n hond het meest op zijn plek is. ”

Ook na het wennen bij een gastgezin kan het even duren voordat een zwerfhond het vertrouwen in mensen terug heeft gevonden. Hellemans „Soms duurt dit wel zes maanden, maar als zo’n beestje eenmaal is gewend, zal hij of zij ontzettend veel dankbaarheid tonen. Je geduld wordt dubbel en dwars beloond!”

Training

Ook blijft het handig om alsnog een hondentraining te volgen met het hele gezin. „Zowel baasje als dier hebben hier veel baat bij, en de onderlinge band wordt alleen maar versterkt!”

