Kookboek getest: Exotische smaakmakers (+ recept voor boter-knoflookkrab!)

Mijn man ziet de bui al hangen als ik alweer met een exotisch kookboek kom aanzetten. Indonesisch, Thais, Grieks, Marokkaans... Hij mag dan wel de kok in huis zijn, telkens als ik achter het fornuis kruip, weet hij dat het geen aardappelen met groenten en een stukje vlees zullen worden. Deze keer sleep ik hem mee op een denkbeeldige citytrip naar Bombay.

Dishoom is niet alleen de naam van dit boek, het is vooral de naam van een reeks Indische restaurants in Londen. Eigenaars en neven Shamil en Kavi Thakrar en chef-kok Naved Nasir nemen de lezer mee op een driedaagse culinaire wandeling langs hun favoriete eetadresjes in hun geboortestad Bombay en aan de hand daarvan delen ze recepten uit hun restaurants.

In eerste instantie viel mijn oog op de lamsraan, maar bij nader inzien moet ik dat plan laten varen omdat ik het gerecht nog dezelfde dag wilde klaarmaken. Dat zou niet gaan aangezien die lamsbout 12 tot 24 uur moet marineren. Dus wordt het de boterknoflookkrab en wat ben ik daar blij mee!

Bij het bereiden had ik zo mijn twijfels over dit recept. Flink veel knoflook, gember en daarbij ook nog eens chilipepers. Ik vroeg me af of we met zulke stevige smaakmakers het krabvlees nog zouden proeven. Maar mijn vrees was onterecht. Dit was misschien wel een van de lekkerste lunches die ik sinds lange tijd thuis heb verorberd en wordt zeker een blijvertje in onze keuken.

Recept: Boter-knoflookkrab

Nodig (voor 2 pers. als hoofdgerecht, 4 pers. als voorgerecht)

75 g gezouten boter

25 g knoflook (6-7 teentjes)

1 tl gemalen zwarte peper

10 g verse gemberwortel fijngehakt

1-2 groene chilipepers, fijngehakt

4 lente-uitjes, gehakt

300 g krabvlees(wit of een combinatie van wit en bruin)

3 takjes dille, alleen blaadjes, gehakt

1 el gehakte blaadjes koriander

1 el limoensap

Voor erbij:

blaadjes koriander

lente-uitjes, het groene deel, in ringetjes

partjes citroen

4 zachte witte bolletjes, geroosterd, beboterd

Bereiding:

Zet een middelgrote koekenpan met boter op middelhoog vuur.

Doe de boter erin en laat hem smelten.

Voeg de gehakte knoflook toe en bak ca. 8 min. tot hij licht goudbruin is.

Voeg peper, gemberwortel, chilipeper en lente-uitjes toe, zet het vuur hoog en bak het mengsel 1 min.

Voeg het krabvlees en 2 eetlepels water toe en bak 2-3 minuten.

Voeg alle resterende ingrediënten toe en bak ze 1 minuut.

Garneer met koriander en lente-uitjes en serveer meteen met partjes citroen en geroosterde, met boter besmeerde bolletjes.