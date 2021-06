Lezersreacties: ’Aandacht voor het EK overdreven ’

Het leuke aan deze rubriek is dat de uitkomsten soms heel verrassend zijn. We hadden verwacht dat onze mailbox vol zou stromen met berichten van Oranjefans.

Uit een onderzoek van bezorgsite Thuisbezorgd kwam namelijk naar voren dat driekwart van de Nederlanders het EK Voetbal fanatiek volgt.

Maar van de meeste lezers die op onze oproep reageerden, komt een heel ander geluid. Harry Schokkenbroek laat in duidelijke taal weten dat het toernooi hem gestolen kan worden. „Ik vind de aandacht voor het voetbal sowieso overdreven. Nu met het EK lijkt het wel of er niets anders is”, schrijft hij. Om er nog aan toe te voegen dat hij het Oranje-elftal maar een stel verwende kwasten vindt...

Ook Bert Notermans ergert zich rot. „Vooral die reclames eromheen van de supers zijn verschrikkelijk.”

Gelukkig zijn er ook mensen die het EK wél waarderen. Anja Nooteboom heeft oranje slingers in haar voortuin en kijkt naar elke wedstrijd van Nederland met een hapje en drankje.

Van Marjan Haarlemmer kregen we een Oranje-rijmpje. „Het EK betekent voor mij weer leven in de brouwerij. Alles Oranje omdat het kan en wat genieten we hier weer van!”

Ontspannen

Wij kijken de wedstrijden van Nederland vanaf een strandbedje aan de Blauw Baai op Curaçao.

Drea Verbugt

Liever tennis

Ik ben geen fervente kijker. Van een mooie tenniswedstrijd of een spannende spannende F1-race kan ik nog wel genieten, maar daar houdt het wel op. Aan voetbaltoernooien zoals het EK heb ik een hekel. Zodra spelers voor Nederland spelen, maken ze ondanks hun topsalaris maar weinig klaar.

J.H.M Koop

EK-rijm

Het EK betekent voor mij

Er is weer leven in de brouwerij

Niets kon meer in de corona-kooi

Van sport genieten is zo mooi

Wij kijken elke wedstrijd op tv

Gewoon op de bank met z'n twee

In de EK app houden we alles bij

Welke wedstrijd komt of is voorbij

Hapjes en drankjes staan paraat

Als Nederland weer spelen gaat

Alles oranje omdat het kan

En wat genieten we hier weer van!

Marjan Haarlemmer

Ongestoord tv kijken

Al mijn hele leven, ik ben inmiddels 65 jaar, houd ik niet van sport. Noch passief, noch actief. Het EK en andere sportevenementen behoren dus niet tot mijn interesse. TV kijken via een streamingsdienst vind ik nu ideaal om dat ik niet meer ongevraagd word lastiggevallen met al die sportievelingen.

Ton Leerentveld

Hup, Holland

Het EK leeft nu nog niet echt bij mij. Hoewel ik alle wedstrijden van Nederland kijk, vind ik de poulefase weinig spannend. Hoe verder ’we’ in het toernooi komen, hoe leuker ik het EK vind. Hopelijk komt Oranje ver!

R. Greve