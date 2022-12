Hier moet je op letten als je een moswand in huis wil halen

Door redactie lifestyle Kopieer naar clipboard

Een moswand is eigenlijk een kunstwerk met een natuurlijke uitstraling. Ⓒ foto Getty Images

Elke week behandelen we in VRIJ woonvragen van lezers. Vandaag: In kantoren zie ik tegenwoordig steeds vaker mooie moswanden. Kan ik zoiets ook in huis halen en wordt dat mos na een tijdje niet geel?