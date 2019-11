Oproep: boarden op volgorde van stoel goede manier om vertraging te voorkomen?

Lange rijen, voordringers, opstoppingen in de cabine en (mede) daardoor een vertraagde vlucht. Niet de meest ontspannen manier om een vliegreis te beginnen. Boarden moet en kan veel sneller. Ordelijker boarden van passagiers, in het toestel van achteren naar voren, eerst raam, dan middenstoel en gangpad, kan volgens prof Sicco Santema van TU Delft, die het project ’People in Transit’ leidt in samenwerking met Schiphol en de luchtvaart, veel tijd schelen.

Hoe denkt u daaover? Bij sommige vliegmaatschappijen stappen passagiers met een stoel achterin nu al als eerste in, bij andere is het gewoon achterin aansluiten in de rij.

Wat vindt u van boarden op volgorde van stoelnummer? Of heeft u zelf een idee hoe het instappen sneller kan verlopen?

Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Volgende week komen we terug op het onderwerp in onze zaterdagbijlage VRIJ.