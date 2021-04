In deze sterrenrestaurants eet je op hoog niveau, maar voor een zacht prijsje

Top Dollar heeft uitgezocht in welke sterrenrestaurants je moet zijn als je liever niet de hoofdprijs betaalt. Van meer dan 500 zaken met een, twee, of drie Michelinsterren, van over de hele wereld is specifiek gekeken naar de laagste prijzen voor een driegangenmenu.

Vijfentwintig restaurants met één Michelinster bieden een menu aan dat minder dan 50 dollar (omgerekend zo’n 42 euro) kost. Het goedkoopst eet je in Hostellerie la Montagne in Colombey-les-Deux-Églises. Deze Franse zaak biedt een seizoensgebonden menu voor ongeveer 21 euro.

Zeven Nederlandse restaurants komen in de lijst van Top Dollar voor. Bij Noble Kitchen in Cromvoirt, Eden in Valkenswaard, De Karpendonkse Hoeve in Eindhoven, Versaen in Ravenstein, The Millèn in Rotterdam, Cheval Blanc in Heemstede en Fitzgerald in Rotterdam (allemaal bekroond met één Michelinster) betaal je voor een driegangenmenu tussen de 50 en 80 euro.

Buiten Europa eet je bij Three Coins in Taipei het goedkoopste sterrenmenu. Zo’n menu kost je zon dertig euro en bestaat bijvoorbeeld uit een hoofdgerecht van gestoomde zeeoor met gedroogde en verse tomaten.

Le Palais in Taiwan is het goedkoopste driesterrenrestaurant. Voor ongeveer 117 euro krijg je daar een menu voorgeschoteld om je vingers bij af te likken.

Klik hier voor de volledige lijst van Top Dollar.