Zo bespaar je gemakkelijk op je boodschappen

Plan je maaltijden voor de hele week. Zo voorkom je dat je niets in huis hebt en impulsief onnodig duur eten in huis haalt of zelfs eten bestelt. De maaltijden met verse ingrediënten eet je aan het begin van de week, de ingeblikte groenten bijvoorbeeld aan het einde van de week. Vlees gaat tot die tijd in de koelkast.

Zo hoef je ook maar één keer per week naar de supermarkt. Het beperkt de verleidingen en dat is goed. Alleen wat vers fruit en misschien groenten nodig gedurende de week? Ga langs de lokale groenteboer, zo weet je zeker dat je niks anders meeneemt.

Combineer ingrediënten die flink in de aanbieding zijn. Die tomaten kunnen bijvoorbeeld door de soep, de pastasaus en de sla.

Eet minder vlees. Je zult zien dat minder kip door de curry of minder gehakt door de spaghetti bolognese het echt niet minder lekker maakt. Beter voor je portemonnee en voor het milieu.

Stop met pakjes en zakjes en investeer in plaats daarvan één keer in een goed gevuld kruidenrekje. Dat bespaart geld, is beter voor je lijf en is ook nog eens veel lekkerder.

