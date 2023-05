Winactie: maak kans op een gepersonaliseerde koffer

Hoe tof zou het zijn als je op vakantie kunt met een koffer die écht uniek is en waarvan er dus maar één exemplaar op de hele wereld is? Via NoBoringSuitcases kun je jouw unieke koffer ontwerpen.

Kies bijvoorbeeld uit duizenden bestaande afbeeldingen of ga voor een eigen afbeelding zoals een foto, tekening of digitaal ontwerp. Het is ook mogelijk om je eigen foto te voorzien van een leuke tekst of naam.

Over de koffer

De koffer die wij mogen weggeven weegt 2,6 kilo en is ideaal als handbagage voor je volgende reis.

De vier zwenkwielen en het uittrekbaar handvat zorgen ervoor dat je er makkelijk mee kunt reizen. Ook handig: de koffer heeft een cijferslot voor de perfecte bescherming.

Kijk ook op het Instagram-account van NoBoringSuitcases voor meer inspiratie.

Kans maken?

Stuur een e-mail naar vrij@telegraaf.nl o.v.v. van ’koffer’ en vertel ons waarom jij deze prijs wil winnen. Vergeet niet je contactgegevens erbij te vermelden.

Meedoen kan tot en met dinsdag 9 mei. De winnaar ontvangt daarna persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.