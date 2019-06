Maar waar ik natuurlijk niet aan heb gedacht is dat de fabrikanten zoals altijd gratis geld willen. Gratis geld? Oh, dat zijn wat bonen, handje rijst, beetje wortels, beetje voedingslijm en veel zout en smaakversterkers vermalen tot vegaburger en voor de prijs van biefstuk verkopen.

Daarnaast krijgt iedere bekende Nederlander de ruimte om een vega-boek te schrijven. Daarin staan allemaal dezelfde recepten. Wil je trouwens eens een serieus boek over vegetarisch of vega-eten, lezen, koop dan Madhur Jaffrey’s meesterwerk Vegetarische gerechten, 600 gerechten die iets moeilijker zijn maar wel volledig en smaakvol en zonder smaakversterkers en andere troep die de kritische veganist kennelijk zonder morren weg kauwt.

Vega is mode en mode is industrie en het willig slachtoffer is de consument. Het is niet anders. Ik blijf het gewoon zeggen: ga naar de bron, dichter naar de bron en je begint eten echt te begrijpen.

f.wilbrink@telegraaf.nl