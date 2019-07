Lezersreis: citytrip naar Friese hoofdstad

Niets leuker dan met lekker weer in een bootje het water op. In Leeuwarden vaar je door het centrum met terrassen en mooie grachtjes. Je krijgt een goedgevulde picknicktas mee, dat wordt dubbel genieten! Leg aan voor een picknick in de Prinsentuin met uitzicht op de Oldehove. Deze kerktoren staat bijna net zo scheef als de Toren van Pisa! Uitgevaren? Bezoek het Fries Museum, struin langs de winkeltjes of huur een fiets voor een tocht langs weilanden, natuurgebieden of nabijgelegen dorpen.

Westcord wtc Hotel Leeuwarden

Als perfecte uitvalsbasis voor je bezoek aan het historische Leeuwarden, biedt WestCord WTC Hotel Leeuwarden alle ingrediënten voor een heerlijk verblijf. Op loopafstand van de gezellige binnenstad en met de fiets zit je zo in het groen. Vanuit de Skybar op de 11e verdieping heb je een prachtig uitzicht over de stad. In Restaurant Élevé, ook op de 11e verdieping, kun je genieten van mooie creaties uit de open keuken. Na een drukke dag kun je bovendien tot rust komen in de wellness.

Arrangement

• 1 x nacht in Comfort Deluxe Kamer met bad

• Uitgebreid ontbijtbuffet

• Welkomstdrankje in de Skybar

• 2 uur varen per fluisterbootje

• Goedgevulde picknicktas

• Welkomstpakket over Leeuwarden

• 10% korting op fietshuur

• Verblijf mogelijk tot en met 31 oktober 2019 en o.b.v. beschikbaarheid. Prijs o.b.v. 2 personen.

Reserveren

Bel WestCord WTC Hotel Leeuwarden via tel. 058-233 49 00 of ga naar westcordhotels.nl/vrij