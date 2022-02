Hotel van de week: culinair slaapfeestje in Monnickendam

In het historische hart van het pittoreske Monnickendam bevindt zich in een al even pittoresk en historisch pand Suitehotel Posthoorn. Op de plek waar ooit de paardentram van Amsterdam naar Volendam stopte, worden we met alle egards ontvangen door maître d’hotel Marc Boeljon die er in 2005 zijn levenswerk opende.

Luxe kamers waar je je direct thuisvoelt.

Boeljons oog voor historie blijkt niet alleen uit de levensgrote fotomuur met een korrelige zwart-witbeeld van de paardentramhalte in de gang, maar ook uit de naam die hij zijn suitehotel gaf. Posthoorn verwijst naar de pakketdienst die een slimme zakenman van weleer er runde. Deze opende er een gelagkamer bij en creëerde overnachtingsmogelijkheden voor de passagiers van de botters die tussen de Zuiderzeestadjes voeren.

In zijn zoektocht naar de geschiedenis van het pand dat na een verwoestende brand in 1697 volledig opnieuw uit stenen werd opgebouwd, ontdekte Boeljon ook dat er ooit een van de eerste ’nouvelle cuisine’-restaurants van Nederland was gevestigd.

In het pand bevindt zich ook het met een ster bekroonde restaurant Posthoorn.

Daarmee was de cirkel rond, want in het pand waar eerder bestuurders en burgemeesters van Waterland zetelden, bevindt zich wederom een hotel met restaurant op niveau. Drie jaar na de opening ontving restaurant Posthoorn in 2008 een Michelinster die het tot op de dag van vandaag met trots voert.

In dat restaurant worden we getrakteerd op het ene na het andere culinaire hoogstandje. Vanaf onze tafel kijken we mee in de keuken van chef Jeroen Bavelaar en zijn team. Boeljon voorziet ons ondertussen van een fijne selectie wijnen bij de Frans georiënteerde gerechten. Gelukkig is onze kamer om de hoek en rollen we zo ons bed in.

Van alle gemakken voorzien.

De twaalf luxe hotelkamers hebben namen als Prinses Juliana, Napoleon Bonaparte en Admiraal Cornelis Dirksz, verwijzend naar degenen die er geschiedenis schreven. Wij verblijven in de duplexsite Koetshuys. De ruime kamer met bed op de vide is van alle luxe voorzien, maar doet tegelijkertijd huiselijk aan. Precies zoals Boeljon het heeft bedacht: kleinschalig en authentiek.

De volgende ochtend gaat ons culinaire slaapfeestje nog even door met een heerlijk luxe ontbijt. Het voelt hier als thuis, maar wel op sterrenniveau.

In ’t kort

Interieur

Sfeervol, huiselijk, luxe.

Locatie

In het historische centrum van Monnickendam.

Service

Tot in de puntjes

geregeld. Alles om je thuis te laten voelen.

Praktisch

2-pers. kamer vanaf €155 per nacht, incl. ontbijt.

Culinair arrangement, inclusief overnachting en ontbijt, vanaf €175 p.p.

posthoorn.eu