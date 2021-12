Deze liedjes en zouden stress bij je huisdier verminderen

Althans, als we de Britse professor Peter Neville, gespecialiseerd in gedragstherapie voor huisdieren, moeten geloven. Neville heeft voor de gratis tv- en muziekapp ROxi twee kanalen samengesteld (een voor honden en een voor katten) die ervoor zouden moeten zorgen dat huisdieren 175 minuten lang optimaal kunnen ontspannen.

Fijn voor honden

De afspeellijst voor honden bestaat voornamelijk uit muziekvideo’s van vrouwelijke artiesten waarin open velden, veel gras, meren, stromende rivieren en bergen te zien zijn. Onder andere Pure Shores (All Saints), Dont know why (Norah Jones), Mine (Taylor Swift) en No Ordinary Love (Sade) brengen volgens Neville onze harige viervoeters tot rust. Robbie Williams zou hetzelfde bereiken met zijn lied en bijbehorende videoclip Feel.

Ideaal voor katten

Katten zouden tot rust kunnen komen bij het zien en horen van Happier Than Ever van Billie Eilish en Lily Allens clip Smile, vanwege de rustige melodie, het ritme en de zachte meubels die in de video te zien zijn. Het kanaal voor katten is anders samengesteld, omdat deze dieren in tegenstelling tot honden minder gek zijn op (stromend) water. Bovendien zien zij vooral grijstinten, dus niet al te felle kleuren op tv zijn voor deze dieren ideaal.

Voor zowel honden als katten is volgens de professor Ronan Keatings When You Say Nothing At All vanwege de langzame melodie en overvloed aan groen in de videoclip een dikke hit.

