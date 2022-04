Recept van de dag: gestoofde prei met cheddar-crumble

Nodig voor 4 personen:

- vier preien (in ringen van 1-2 cm)

- dikke plak boter

- 1 el tarwebloem

- 200 ml hete groentebouillon

- 200 ml halfvolle melk

- 1 el grove mosterd

- zout en versgemalen zwarte peper

- 150 g zachte boter

- 300 g tarwebloem

- 2 el dragonblaadjes

- 1 tl mosterdpoeder

- 80 g geraspte cheddar

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe de prei en de boter in een ruime pan. Dek de pan af en laat de prei op laag tot middelhoog vuur in 10-12 minuten zacht stoven. Roer om aanbakken te voorkomen. Strooi de bloem over de prei en roer tot hij helemaal is verdwenen. Voeg de bouillon, melk en mosterd toe, breng op smaak met zout en peper en laat 5 minuten zachtjes koken.

Schep de prei in de ovenschaal en leg opzij. Maak het kruimeldeeg door de zachte boter met de vingertoppen door de bloem te wrijven tot je fijne kruimels hebt. Voeg de dragon, het mosterdpoeder en de geraspte cheddar toe. Meng goed tot je iets grotere deegkruimels hebt. Zorg dat de kruimels een beetje plakken. Voeg wat druppels water toe als het deeg te droog is. Strooi het deeg over de prei, druk licht aan. Dan 25 minuten in de oven tot de bovenkant mooi goudbruin is en de prei eronder borrelt.