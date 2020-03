Hooikoortsseizoen losgebarsten: zo wapen jij je tegen pollen

Al sinds jaar en dag gaan er de wildste verhalen rond over hoe hooikoorts bestreden kan worden, van een potje zoenen tot het eten van levende pissebedden aan toe. Voor die theorieën is helaas geen enkele wetenschappelijke onderbouwing gevonden, maar hoe zit dat met andere veelgenoemde remedies? We vroegen het aan Wytske Fokkens, hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde bij het Amsterdam UMC. Ze doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar hooikoorts.

Sporttape

Wat is het: Verschillende fysiotherapeuten bieden medical taping aan. Twee stroken sporttape op de rug of borstkas zouden helpen tegen allerlei gezondheidsproblemen, van hooikoorts en astma tot maag- en menstruatieklachten. De tape zou het neurogene stelsel van de huid prikkelen en een kalmerende werking hebben op het allergische reactiemechanisme en het bindweefsel.

Dr. Fokkens: „Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dit werkt, aangezien er geen onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd, maar er is ook geen enkele logische reden om aan te nemen dát het zou kunnen werken. Dat er wel een groep mensen is die het gevoel heeft dat hun klachten verdwijnen door de tape is – en dat geldt ook voor de theorie over de pissebedden en heel veel andere vergezochte methodes – waarschijnlijk te verklaren door het placebo-effect.”

Neusdouche

Wat is het: Een klein apparaatje waarmee je een zoutoplossing door je neusgaten spuit. Oorspronkelijk is het een reinigingsritueel uit India, maar de laatste jaren wordt het door steeds meer KNO-artsen aangeraden.

Dr. Fokkens: „Spoelen met fysiologisch zout helpt inderdaad. We denken dat dit komt omdat je de allergenen en stoffen die je aanmaakt tegen de allergenen uit de neusgaten spoelt. Deze neusdouches werken echter wel minder goed dan medicatie. Veel mensen willen graag een ’natuurlijke’ oplossing, omdat dit gezonder voelt. Maar een allergie is per definitie een ongezonde reactie van het lichaam, en dus is het heel normaal om daar medicijnen tegen te gebruiken. Helaas is het nog steeds zo dat de meeste mensen met hooikoortsklachten niet naar de huisarts gaan en hooguit middelen van de drogist gebruiken. Terwijl die mensen waarschijnlijk met een middel op recept veel minder klachten zouden hebben of zelfs helemaal klachtenvrij kunnen zijn. Dat is een grote zorg, want het kost de samenleving handenvol geld aan onnodige gezondheidszorg en werkverzuim.”

Luchtreiniger

Wat is het: Steeds meer merken bieden een luchtreiniger met HEPA-filter en ionisator aan, die allergenen uit de lucht filtert en schone lucht de kamer in blaast.

Dr. Fokkens: „Hoogstwaarschijnlijk is dit een hype, net zoals we twintig jaar geleden de anti-allergenen-matrashoezen hadden. Hiervan is inmiddels aangetoond dat ze niet werken. Er is nog geen gedegen onderzoek gedaan naar luchtreinigers, maar het is maar de vraag of ze meer doen dan gewoon goed schoonmaken. Misschien dat ze nog een klein verschil kunnen maken in de auto, maar in huis is het denk ik verwaarloosbaar. Sowieso vind ik niet dat iemand met hooikoortsklachten zich zou moeten opsluiten in huis met de ramen dicht. Als je niet kunt functioneren in de buitenlucht, moet je naar de huisarts.”

Immunotherapie

Wat is het: Een therapie waarbij het immuunsysteem langzaam aan steeds hogere concentraties allergenen wordt blootgesteld, zodat het lichaam kan wennen aan de pollen. Het is een behandeling van meerdere weken, die jaarlijks gedurende drie tot vijf jaar lang herhaald moet worden totdat er voldoende effect is.

Dr. Fokkens: „Immunotherapie is er in verschillende vormen. Studies hebben uitgewezen dat druppels onder de tong niet effectief zijn, maar injecties en smelttabletten wél. Zelf vind ik deze methode meer geschikt voor jongere mensen, aangezien het immuunsysteem van ouderen minder goed beïnvloedbaar is. Ik zou dit met name aanraden aan de groep mensen die onvoldoende baat heeft bij reguliere geneesmiddelen.”

Eenvoudige tips

Installeer een pollenapp op uw telefoon, zoals Hooikoortsradar, Pollennieuws of Allergogo (speciaal voor kinderen).

Breng een beetje vaseline aan onder de neus en aan de binnenkant van de neusgaten, zodat pollen minder snel op de slijmvliezen komen.

Zet buitenshuis een zonnebril op, liefst eentje die zo weinig mogelijk ruimte openlaat bij de ogen.

Was ’s avonds uw gezicht goed en was of spoel ook uw haar regelmatig. In kort haar blijven vanzelfsprekend minder pollen hangen dan in lang haar, en in een vlecht minder dan in los haar.

Heeft u een hond of kat die buiten komt? Haal dan regelmatig even een nat washandje over het dier heen, zodat pollen die in de vacht zijn blijven hangen, niet door het huis verspreid worden.

Lucht het huis het liefst ’s ochtends of vlak na een regenbui, aangezien dan de laagste concentratie pollen in de lucht zit.

Houd de slaapkamer zo veel mogelijk pollenvrij, bijvoorbeeld door uw kleding uit te trekken in de badkamer en door pollenhorren voor de ramen te plaatsen.

Ga naar de huisarts als deze tips onvoldoende effect hebben.