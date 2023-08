Bang om ouder te worden? Zo ga je daar positief mee om

Vaak vinden we ouder worden vervelend omdat we er een negatieve associatie mee hebben. Als we denken aan ouder worden, denken we aan ons lichaam dat misschien niet meer zo goed werkt, aan grijze haren of vergeetachtigheid.

Gek genoeg leggen we niet de nadruk op wat juist beter gaat nu we ouder worden. Zo weet je misschien beter wat je wilt en maakt het je minder uit wat de groep vindt of doet en kies je makkelijker voor jezelf.

Het helpt om je focus te verleggen en de positieve kanten van ouder worden te benadrukken. Focus op de groei die je doormaakt en de fijne veranderingen die plaatsvinden in plaats van de negatieve dingen.

Bekijk ook: Vijf activiteiten die je volgens onderzoek gelukkiger kunnen maken

Aannames

Daarnaast hebben we vaak een verwachting in ons hoofd geprent bij leeftijdscijfers. Een beeld dat is gebaseerd op wat je, toen je jonger was, van iemand van je huidige leeftijd vond. Onbewust heb je aannames over je toekomstige zelf geformuleerd waarin je je momenteel niet kunt vinden.

Denk eens na: met welk plaatje vergelijk je jezelf? En voel je je ook zo? Teken nu eens een plaatje dat wel past: hoe zie je je leeftijd en jezelf? Nu je dat voor je hebt, is het dan nog steeds zo’n confronterende leeftijd?

Zoekende

Je perspectief verandert met de jaren mee. Als 16-jarige denk je dat iemand van 35 het leven snapt en alles op de rit heeft. Maar als je 35 bent, kom je erachter dat je eigenlijk nog steeds zoekende bent. Daar is helemaal niets mis mee.

Mensen worden ouder, daar kunnen we niet omheen. Maar elke leeftijd kent nieuwe uitdagingen, veranderingen en groei. Dat is alleen maar mooi. Ook met een bos grijze haren – of zonder haar.

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl

Bespreek je gedachten met een psycholoog. Voer gratis, vrijblijvend en anoniem een gesprek op zorgplatform OpenUp via www.openup.nl.