Wegdromen: 6x de mooiste winterverschijnselen ter wereld

Dit winterseizoen wordt er gegokt op een dik pak sneeuw en een flinke laag ijs. Met deze wintertaferelen kom je vast in de stemming.

Duits Disneykasteel

Slot Neuschwanstein in Beieren is een imposant kasteel dat in de winter wordt omringd door ijzige bomen en een groot meer, wat het een sprookjesachtig geheel geeft. Het is gebouwd in de 19e eeuw en met 1.4 miljoen bezoekers per jaar nog steeds een van de meest populaire attracties in Duitsland. De hoofdreden voor de populariteit van Neuschwanstein is omdat het voor Walt Disney een grote inspiratiebron is geweest. Na zijn bezoek aan het Duitse kasteel liet hij het kasteel van Doornroosje op een soortgelijke manier ontwerpen.

Bekijk ook: Je hoeft niet naar Graceland om dicht bij Elvis Presley te zijn

Dashing through the snow...

Schaatsen op kraakhelder ijs, lange winterwandelingen en mooie flora en fauna: de winters in het Canadese Banff nationaal park zijn een van de mooiste om te beleven. Het hoogtepunt zijn de verschillende tours door het gebied die worden georganiseerd. Bezoekers kunnen het winterse omgeving verkennen met hondensleeën, getrokken door husky’s. Er worden ook ritjes met paard en wagen aangeboden, met een kampvuuravond als afsluiting.

Disney’s Frozen als inspiratie

Dit stadje in Oostenrijk is niet alleen prachtig in de winter, het heeft ook nog een grappig achtergrondverhaal. Hallstatt blijkt namelijk een inspiratie te zijn geweest voor de sneeuwstad Arendelle in de populaire Disney-film Frozen. Het is te begrijpen waarom, want met de kleurrijkje huisjes en het kraakheldere meer kan Hallstatt zo uit een sprookjesboek komen.

IJsgrot

Wie aan IJsland denkt, denkt al snel aan - duh- ijs. Te vinden op de vele gletsjers die daar te vinden zijn, wat op zich al een behoorlijk indrukwekkend gezicht is, maar als die gletsjers verschuiven kan er ook een heuse ijsgrot ontstaan. Reizigers kunnen deze ijsgrotten zelf komen ontdekken, maar wel onder toezicht van een gids. Zo’n gevaarte kan namelijk zomaar verschuiven.

Middeleeuwse winterstad

Tallinn is het hele jaar door een bezoek waard: met de herkenbare rode kerktorens en gotische gebouwen voelt de hoofdstad van Estland aan als een stap terug in de tijd. Tijdens de winter verandert Tallinn in een middeleeuwse winterstad die hoog op onze december-bucketlist staat. Er zijn rond de feestdagen ook een stuk minder toeristen; dit maakt het rondsnuffelen door oude straten en steegjes nog aantrekkelijker.

Aurora Sky Station

Het Aurora Sky Station in Zweden is een populaire plek voor bezoekers die graag het Noorderlicht op z’n mooist willen zien. Er is een buitenterras en uitkijktoren waar in de winter nachtelijke diners worden georganiseerd. Deze uitkijktoren bevindt zich op berg Nuolja, op zo’n 500 meter hoogte. Er gaat een skilift naar de top van de berg. Tijdens zo’n avond kun je, onder het genot van Zweedse ‘fika’ oftewel een koffiepauze, wachten (en hopen) op het indrukwekkende Noorderlicht.