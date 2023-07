Column Babette: Nog altijd leun ik op Google Translate

Wij kochten een Spaans vakantiehuisje in een straatje met links, rechts en tegenover ons Spanjaarden. En stelden ons voor met de woorden Lo siento no hablamos Español. Pronto aprenderemos esto. Wat volgens Google Translate iets betekent als Sorry dat we geen Spaans spreken. We zullen dit snel leren.

Inmiddels zijn we een jaar verder en nog altijd leun ik op Google Translate. Ondanks dat we onze belofte aan de buren zijn nagekomen, Spaans leren is immers noodzaak als je in het lokale leven wilt opgaan.

Zo rommelde ik eerst met de app Duolingo. Iedereen die deze app gebruikt om een taal te leren, weet hoe dit proces kan verlopen. De eerste periode ga je als een trein. Je bent gemotiveerd, herkent steeds meer woordjes. Dan komt de klad erin. Een beetje hetzelfde effect als bij een sportschoolabonnement. Je betaalt na je proefperiode voor een jaar en hebt niet de discipline het vol te houden.

Ondertussen gingen wij vaak naar Spanje, maar kwamen tijdens de lange weekeinden niet veel verder dan het bestellen van pulpo en sangria. Alhoewel, de keren dat ik mijn buurvrouw Maria tegen het lijf liep, lukte het me prima om te vragen hoe het met haar ging. Totdat ze antwoord gaf. En ik met mijn mond vol tanden stond.

Nu hebben we elke maandagavond Spaanse les. Dat is leuk maar vooral moeilijk. Zo makkelijk als ik ooit mijn talen leerde, zo belabberd gaat het er nu aan toe.

Leeftijd? Mwah. Een taal leren op ’latere’ leeftijd schijnt juist voordelen te hebben. Door een enorme woordenschat zie je bijvoorbeeld snel overeenkomsten. Daarbij is je geheugen verder ontwikkeld waardoor je woorden beter onthoudt. Bijvoorbeeld door meer kapstokjes te maken.

Gemakshalve geef ik de schuld aan een vol hoofd na de drukke maandag. Verzin inderdaad volop kapstokjes en heb me erbij neergelegd dat het lang duurt. Eén voordeel: we gaan pas eind september die kant weer op. Hasta luego.

