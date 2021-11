Recept van de dag: chili con carne met een scheutje whisky

Nodig voor 4 personen:

- 300 g kidneybonen

- 750 g Roma-tomaten (in blokjes)

- ½ grote ui (gesnipperd)

- 3 tenen knoflook (gehakt)

- 500 g rundergehakt

- zout, peper, 2 el olijfolie

- 250 g bevroren perziken

- 2 el whisky

- ½ tl cayennepeper

- ½ tl gerookte paprika

- 1-2 tl chilipoeder

- 1 el melasse of ahornstroop

Bereiding

Verhit olijfolie in een grote pan op middelhoog vuur en fruit de uien en knoflook in 3 minuten glazig. Dan het rundergehakt er bij en bak het gehakt in een kleine tien minuten gaar. Voeg de (ontdooide) perziken toe en bak ze een paar minuutjes mee. Blus met 2 eetlepels whisky en roer alles goed door. Dan kunnen de cayennepeper, paprika, melasse/ahornstroop en chilipoeder erbij. Roer alles goed door. Voeg dan de tomatenblokjes toe, roer goed door, breng aan de kook, draai het vuur omlaag en laat zo’n twintig minuutjes pruttelen,daarna kunnen de uitgelekte kidneybonen erbij. Roer goed door, proef of de smaak naar wens is en voeg indien nodig zout en peper of extra kruiden toe. Serveer de chili met vers stokbrood of rijst en garneer met wat koriander en een dot zure room.