Dat Madelon Leclère met haar echtgenoot Pascal de luxe naturistencamping Domaine de Bélézy bestiert, heeft ze deels te danken aan de pijlen van Cupido. Ze werd op 15-jarige leeftijd, begin jaren 80, tijdens de zomervakantie in de Provence verliefd op Pascal, die op de camping werkte. „Het was destijds een simpele zoen bij het zwembad. Meer niet.”

Madelon keerde terug naar Nederland, maakte haar school af en kwam vijf jaar later weer in Bélézy terecht. Pascal was onderhand directeur van de naturistencamping geworden. De liefde ontvlamde wederom en na haar studie verhuisde ze in 1991 voorgoed naar Frankrijk. Inmiddels hebben ze twee kinderen en Domaine de Bélézy overgenomen.

Het is een en al sereniteit op het terrein, met veel weelderig groen en een keur aan (culturele) activiteiten op het gebied van sport, muziek, theater en kunst. Madelon: „Dat is deels traditie omdat de vroegere eigenaar van Bélézy muziekleraar was. We hebben elke vrijdag een concert met kamermuziek en zelfs een koor. Ook worden exposities gehouden.”

Overigens zijn gasten niet de hele dag naakt. „Dat gebeurt overdag tijdens activiteiten of aan het zwembad. s’ Avonds, als de temperatuur zakt, is men gewoon gekleed.”

Voorlopig gelden in Frankrijk nog zeker tot 15 mei strenge corona-maatregelen. „We zouden 11 april opengaan, maar er is sinds begin maart niet meer gewerkt. Het is wel fijn dat de Franse overheid helpt met salarissen. Gelukkig zijn er voor de zomer nog niet veel annuleringen geweest. Ik hoop dat we eind mei weer open kunnen. We blijven optimistisch! Het is hier zo mooi... met de beroemde Mont Ventoux en de olijfboomvelden. Ik hoop dat de mensen hiervan komen genieten deze zomer.”

In ’t kort

Situatie in coronatijd

Alles wordt in het werk gesteld om eind mei weer open te gaan.

Omgeving

Maar liefst 25 hectare bos met idyllische watertjes.

Ligging

In de Provence, tussen Mont Ventoux en het Luberon-gebergte.

Praktisch

Verblijf op kampeerterrein of in een huuraccommodatie.

Meer info vind je bij

france4naturisme.com en nl.belezy.com