Weg in Hoorn? Dit hotel is tot in de puntjes verzorgd

Alsof we bij vrienden op bezoek komen. Wat een supervriendelijke ontvangst valt ons ten deel in dit hotel, gelegen midden in het prachtige oude centrum van Hoorn.

Vorig jaar zomer ging boetiekhotel Ysbrantsz open en alles oogt dan ook fris en nieuw. Op weg naar de kamer komen we langs een handige service; een kleine open pantry inclusief wijnkast waar de gasten snackjes, wijn en bier kunnen aanschaffen. De eigenaar vertrouwt zijn gasten want er liggen briefjes om de aankopen te noteren. Fruit en snoepjes mogen zó worden gepakt.

Bekijk ook: Knus boetiekhotel op Ameland

Eigen signatuur

In de gangen is de eigen signatuur qua inrichting al duidelijk te zien: zwart-witte vloerbedekking en nieuwe afbeeldingen van oude meesters. In de kamers wordt dat doorgevoerd. Elke kamer is verschillend ingericht. Die van ons is parelgrijs met mooi eigentijds visgraatparket op de vloer en een vrijstaand bad in de kamer. Verder een deels open badkamer met een werkelijk enorme regendouche waar een heerlijke klap water uitkomt.

Het meubilair is gedeeltelijk vintage. Zo staat er een grappig antiek tafeltje met een ingelijste tekening van een stadsgezicht en een geweldig setje originele jaren 50-stoelen met nieuwe kussens. Dat zit echt lekker! Die eclectische stijl is in alles doorgevoerd, bijvoorbeeld in de nostalgische draaischakelaars voor het licht.

Bekijk ook: Avontuurlijk overnachten in Rotterdam

Door de drie grote ramen kijk ik uit op de Roode Steen, het plein met de vele terrasjes dat het middelpunt van historisch Hoorn is. De geluidsisolatie in dit compleet gerenoveerde, vroeg 19e-eeuwse pand is echter zo goed dat je in de kamer niets meekrijgt van de straat. Vroeger waren in dit pand onder meer een tabakskerverij en een koffiebranderij gevestigd.

Restaurant een begrip

Op de grote wandtelevisie niet alleen de gebruikelijke netten maar ook Netflix. Gecombineerd met de net aangeschafte chips en koude cava op de gang hebben we bijna geen zin meer om naar beneden te gaan voor het diner. Dat zou zonde zijn, want het gelijknamige restaurant is een begrip in Hoorn. Niet alleen door de inrichting met veel glas en zwart staal maar ook door het bijzondere chef’s menu, naar wens met drie, vier of vijf gangen.

Bekijk ook: Dé hotspots van studentenstad Groningen

In dit restaurant ook het ontbijt dat is van uitzonderlijke klasse is. Een grote plank met vele soorten beleg, yoghurt met zelfgemaakte granola en kleurig geschild fruit. Natuurlijk versgeperste jus en een grote schaal broodjes zoals een kraakverse croissant maar ook een Hoornse broeder, zwaar gevuld krentenrozijnenbrood met een vulling van suiker en kaneel.

Zo hebben we een flinke bodem om Hoorn te verkennen, want daar is dit bijzondere hotel een zeer geschikte uitvalsbasis voor. Eerst even vragen hoe het prettige huisparfum heet. Het hoort bij de tot in de puntjes verzorgde ervaring van een overnachting hier.

In ’t kort

Interieur

Een comfortabele mix tussen gloednieuw en grappige vintage. Past helemaal op deze plek midden in de historische binnenstad van Hoorn.

Locatie

Pal aan de Roode Steen, het centrale plein van Hoorn, op het kruispunt van Grote Noord, Kerkstraat en Grote Oost.

Service

Zeer betrokken personeel dat ook zaken buiten de eigen verantwoordelijkheid oppakt.

Praktisch

Prijzen vanaf 120 euro per nacht.

https://ysbrantsz.nl