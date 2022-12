Zo maken Nederlanders het inbrekers wel heel makkelijk

Nou nee, zo blijkt uit een recent onderzoek van online verzekeraar Allianz Direct onder 1253 Nederlanders.

Bijna één op de vijf Nederlanders (17%) verstopt weleens een sleutel onder de deurmat of buiten in de tuin. Ruim een derde (37%) laat zelfs één of meer ramen open staan als zij van huis zijn.

Feestdagen

Veel mensen zijn rondom de feestdagen vaak voor langere tijd, en in de avonduren, van huis. Dit maakt woningen een aantrekkelijk doelwit voor inbrekers. Hoewel veel mensen nogal wat steken laten vallen als ze van huis gaan, doen ze gelukkig ook veel dingen goed.

De deuren op slot doen blijft voor de meeste Nederlanders de belangrijkste maatregel tegen inbraak. De overgrote meerderheid zorgt dat de deur altijd op slot zit als zij van huis vertrekken (88%) of als zij gaan slapen (85%). Daarnaast zorgt vier op de vijf Nederlanders ervoor dat zij waardevolle spullen veilig opbergen (83%). Al zegt iets meer dan de helft van de Nederlanders dat de waardevolle spullen gewoon in een kast of lade worden bewaard (52%).

Extra beveiligen

Een andere manier om ongewenste gasten buiten huis te houden is door het huis extra te beveiligen. Eén op de vijf Nederlanders geeft aan hun huis te beveiligen met een alarmsysteem en een slimme deurbel. En de helft van de Nederlanders heeft een anti-inbraakstrip aan de voordeur bevestigd om het inbrekers nog lastiger te maken om binnen te komen (51%).

Ladders

Een goede tip om inbrekers buiten de deur te houden: laat geen losse spullen in en rondom de tuin slingeren. Inbrekers maken graag gebruik van die rondslingerende ladders, tuinstoelen of gereedschap. Wie het echt goed wil aanpakken kan bovendien investeren in smart home-toepassingen zoals slimme verlichting of slimme gordijnen.