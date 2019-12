Tesla’s Cybertruck rijdend gespot

Vanaf het moment dat ’ie werd onthuld, zorgde de Tesla Cybertruck voor veel controverse. De een vond ’m fantastisch, de ander gruwelde van de hoekige lijnen. Het design is relatief simpel, en dat blijkt ook uit onderstaande video. De gebruiker @sukhotin.m plaatste een video op Instagram waarin we de ’Cybertruck’ zien rijden. Klik op deze link voor de video!

En zeg eerlijk: hij lijkt best goed. De strakke lijnen, zwarte wielkasten, zelfs de grote ledstrip over de gehele breedte van de auto komt goed overeen met het originele model. Maar we staan er niet gek van te kijken als er onderhuids gewoon een oude Lada verstopt zit, die heel veel stikstof en CO2 uitstoot. Tesla had genoeg zelfspot om de video ook op zijn eigen pagina te plaatsen.